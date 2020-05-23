В ОПЗЖ заявляють про постраждалого під час акції під київським офісом

У партії «Опозиційна платформа - За життя» заявили, що під час акції 23 травня під їхнім офісом у Києві є потерпілий - це співробітник служби безпеки партії, який госпіталізований швидкою допомогою після удару в скроню.

Про це йдеться в заяві на сайті партії.

«Один із працівників служби безпеки партії госпіталізований «швидкою допомогою» після удару в скроню... Лише після того, як на завершення акції радикали закидали фаєрами співробітників поліції, правоохоронні органи затримали кількох нападників», - йдеться у повідомленні.

В ОПЗЖ назвали акцію «спробою помсти за принципову позицію партії».

Як повідомляв Укрінформ, поліція відкрила кримінальне провадження через скоєння хуліганських дій під час мітингу під офісом ОПЗЖ в центрі Києва 23 травня. Правоохоронці доставили 17 осіб до Печерського управління поліції, де встановлюють їхні анкетні дані та беруть пояснення.

Читайте також: Поліція відкрила справу через петарди й димові шашки під офісом Медведчука

Раніше у суботу активісти «Національного корпусу» влаштували акцію протесту біля офісу ОПЗЖ на вулиці Великій Васильківській у Києві. Після закінчення заходу учасники запалили фаєри, димові шашки, а також кинули петарду і декілька банок із фарбою на фасад будівлі.

Фото: Нацкорпус