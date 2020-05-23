В ОПЗЖ заявляють про постраждалого під час акції під київським офісом
Про це йдеться в заяві на сайті партії.
«Один із працівників служби безпеки партії госпіталізований «швидкою допомогою» після удару в скроню... Лише після того, як на завершення акції радикали закидали фаєрами співробітників поліції, правоохоронні органи затримали кількох нападників», - йдеться у повідомленні.
В ОПЗЖ назвали акцію «спробою помсти за принципову позицію партії».
Як повідомляв Укрінформ, поліція відкрила кримінальне провадження через скоєння хуліганських дій під час мітингу під офісом ОПЗЖ в центрі Києва 23 травня. Правоохоронці доставили 17 осіб до Печерського управління поліції, де встановлюють їхні анкетні дані та беруть пояснення.
Раніше у суботу активісти «Національного корпусу» влаштували акцію протесту біля офісу ОПЗЖ на вулиці Великій Васильківській у Києві. Після закінчення заходу учасники запалили фаєри, димові шашки, а також кинули петарду і декілька банок із фарбою на фасад будівлі.
Фото: Нацкорпус