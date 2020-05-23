Київ отримав Почесний прапор від ПАРЄ

Київ отримав Почесний прапор від ПАРЄ

Укрінформ
Українська столиця отримала Почесний прапор від Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

«Почесний прапор – це значний крок на шляху інтеграції Києва до європейської спільноти міст та муніципалітетів. Приємно, що європейські фахівці відзначили наші досягнення у розвитку інструментів прямої демократії, в тому числі електронних – Громадського бюджету, е-петицій, громадських слухань, тощо. Загалом ми маємо уже дві відзнаки від Ради Європи, далі будемо змагатися за Почесну таблицю, а потім за основний приз – Премію Європи. Це важливо, адже отримання європейських нагород не тільки підвищує статус міста, але й відкриває великі можливості співробітництва з міжнародними організаціями та фондами», - зазначив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

Нагорода призначається за активне просування європейських цінностей, обмін в галузі освіти, культури та спорту, а також – організацію європейських заходів. Це вже друга висока відзнака від РЄ. Раніше Київ отримав Європейський диплом.

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Цьогоріч за відзнаки Ради Європи традиційно змагалися муніципалітети з 47 європейських держав. 8 Почесних відзнак отримали муніципалітети Франції, Німеччини, Італії, Сербії, Туреччини та України, 6 Почесних прапорів – муніципалітети Німеччини, Польщі, Іспанії, Туреччини та України, 12 Європейських дипломів передали муніципалітетам Австрії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Туреччини та України. Окрім Києва, нагороди отримали Вінниця, Рівне та Полтава.

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