У столиці поліція "накрила" три нелегальні гральні заклади

Правоохоронці викрили у трьох районах Києва нелегальні гральні заклади.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“Всупереч законодавству, три установи функціонували у Голосіївському, Оболонському та Солом'янському районах столиці. Слідчі ... задокументували діяльність трьох підпільних азартних клубів, які знаходилися на вулицях Васильківській та Кирилівській, а також на бульварі Чоколівському”, - йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці, організатори гральних закладів самі обдзвонювали клієнтів та запрошували "пограти", а впускали їх через "чорний" хід.

“Під час санкціонованих обшуків у закладах ми виявили та вилучили близько 30 системних блоків і моніторів, через які здійснювався допуск до азартних ігор, а також інше обладнання, що використовувалося у протиправному бізнесі", - розповів слідчий Дніпровського управління поліції Андрій Загладько.

За всіма фактами розпочато кримінальні провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до незаконної діяльності.