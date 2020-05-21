Киянам повертають гарячу воду — комунальники працюють 24/7

У більш як 1200 житлових будинків повернули гарячу воду після гідравлічних випробувань теплових мереж у Києві раніше двотижневого терміну.

Про це під час виїзного штабу з питань підготовки до зими заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє пресслужба столичної влади.

Виїзний штаб щодо підготовки столиці до опалювального сезону / Фото: kyivcity.gov.ua

«Ми максимально відтермінували відключення гарячої води під час жорстких карантинних обмежень і розпочали гідравлічні випробування після першого етапу послаблення карантину – із 12 травня. Я розумію, що відсутність гарячої води – це дискомфорт. Однак проведення тестувань мереж влітку значно знижує кількість аварійних випадків взимку. Адже фахівці випробовують на міцність трубопроводи і виявляють найслабші місця», – пояснив Пантелеєв.

У період із 12 травня аварійні бригади «Київтеплоенерго», які працюють у цілодобовому режимі, усунули понад 100 пошкоджень трубопроводів.

За його словами, наразі вже виконана більша частина робіт першої черги на малих котельнях і ТЕЦ-6.

«Уже за кілька днів жителі Троєщини, Лісового масиву, Воскресенки, Оболоні, Виноградаря та Відрадного будуть знову з гарячою водою. Наразі вже відновили гарячу воду в 1200 будинків. Усі 32 аварійні бригади «Київтеплоенерго» працюють позмінно 24/7», – додав заступник голови КМДА.

Нагадуємо, адреси будинків та терміни проведення випробувань опубліковані на сайті «Київтеплоенерго».

Також можна скористатися міським сервісом 15-57, де можна дізнаватися про всі відключення: як регламентні й планові, так і аварійні.

Під час штабу Пантелеєв наголосив, що на всіх будинках, де припиняється послуга, повинні бути розміщені оголошення.

«Люди мають знати актуальні терміни відновлення гарячого водопостачання. Якщо з об’єктивних причин терміни коригуються – оголошення оновлюються з актуальними датами», – надав доручення Пантелеєв районним підрозділам «Київтеплоенерго», відповідальним за експлуатацію теплових мереж.