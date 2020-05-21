Кияни заборгували за газ 255 мільйонів

За даними ДП "КиївГазЕнерджі" сума заборгованості за постачання природного газу становить 255 млн гривень.

Про це на брифінгу поінформувала начальник управління роботи з абонентами АТ "Київгаз" Людмила Гребещук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рівень оплати за послуги розподілу природного газу у квітні знизився. Споживачі розрахувалися за надані послуги з компанією "Київгаз" на 75%. Якщо говорити про послугу постачання природного газу, то за даними ДП "КиївГазЕнерджі" сума заборгованості становить 255 мільйонів гривень", - сказала вона.

За її словами, не розрахувалися з компанією майже 625 тис. споживачів.