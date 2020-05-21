Кияни заборгували за газ 255 мільйонів

Кияни заборгували за газ 255 мільйонів

Укрінформ
За даними ДП "КиївГазЕнерджі" сума заборгованості за постачання природного газу становить 255 млн гривень.

Про це на брифінгу поінформувала начальник управління роботи з абонентами АТ "Київгаз" Людмила Гребещук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рівень оплати за послуги розподілу природного газу у квітні знизився. Споживачі розрахувалися за надані послуги з компанією "Київгаз" на 75%. Якщо говорити про послугу постачання природного газу, то за даними ДП "КиївГазЕнерджі" сума заборгованості становить 255 мільйонів гривень", - сказала вона.

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За її словами, не розрахувалися з компанією майже 625 тис. споживачів.

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