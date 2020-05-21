Кличко каже, що не дозволить піднімати тарифи на холодну воду в Києві

Міська влада Києва не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не дозволимо підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення. В ситуації, коли Україна та Київ борються з пандемією, коли в країні діють обмеження, підвищувати ціну на життєво необхідну послугу неприпустимо. І я в цьому переконаний", - сказав Кличко.

Він зазначив, що 20 травня "Київводоканал" опублікував заяву про наміри підвищити тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для киян ще на 19% - із січня 2021 року.

"Ми розуміємо, що ціна на послуги формується з об’єктивних витрат. Зокрема, вартості електроенергії, зарплати персоналу та інших. Але ж ми повинні зважити і на платоспроможність людей, що значно знизилася через карантинні заходи. Тому міська влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення", - сказав Кличко.

Мер столиці додав, що за спожиту холодну воду рівень оплати в місті сьогодні понад 90%.