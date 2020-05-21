Кличко каже, що не дозволить піднімати тарифи на холодну воду в Києві
Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми не дозволимо підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення. В ситуації, коли Україна та Київ борються з пандемією, коли в країні діють обмеження, підвищувати ціну на життєво необхідну послугу неприпустимо. І я в цьому переконаний", - сказав Кличко.
Він зазначив, що 20 травня "Київводоканал" опублікував заяву про наміри підвищити тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для киян ще на 19% - із січня 2021 року.
"Ми розуміємо, що ціна на послуги формується з об’єктивних витрат. Зокрема, вартості електроенергії, зарплати персоналу та інших. Але ж ми повинні зважити і на платоспроможність людей, що значно знизилася через карантинні заходи. Тому міська влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення", - сказав Кличко.
Мер столиці додав, що за спожиту холодну воду рівень оплати в місті сьогодні понад 90%.