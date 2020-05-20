Кличко: Найбільше випадків COVID-19 за минулу добу - у Деснянському районі

Найбільше випадків захворювання на коронавірус у столиці за минулу добу виявили в Деснянському районі, там 13 хворих.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Найбільше випадків за минулу добу виявили в Деснянському районі – 13 хворих, у Подільському – 6 та по 5 випадків у Святошинському і Дарницькому районах столиці", - сказав Кличко.

За його словами, за минулу добу у столиці одужала 21 людина. Усього від коронавірусу вилікувалися 306 мешканців столиці.

Як повідомлялось, у Києві вже 2410 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус збільшилась на 51 людину. Серед них - 8 медиків.