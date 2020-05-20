Коли можуть відкрити дитячі садки: брифінг Кличка

Коли можуть відкрити дитячі садки: брифінг Кличка

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Укрінформ
Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів

Так, Віталій Кличко поінформує:

- на скільки збільшилася кількість інфікованих киян;

- скільки ринків закрили за недотримання санітарних норм;

- про нові осередки захворювання, виявлені в столиці;

- коли можуть відкрити дитячі садки;

- про ремонти доріг та шляхопроводів;

- скільки нових автобусів збирається закупити Київ.

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