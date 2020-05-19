Вибори мера Києва: "Слуга народу" просить Зеленського ініціювати праймеріз

Народні депутати від фракції "Слуга народу" звертаються до Президента з проханням ініціювати проведення праймеріз серед потенційних кандидатів у мери Києва від партії "Слуга народу".

Відповідне повідомлення оприлюднив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура у Telegram.

"З колегами по фракції підписали звернення до лідера нашої партії, Президента Володимира Зеленського. З проханням провести внутрішній праймеріз на висунення кандидата в мери Києва максимально відкрито і прозоро", - написав Качура.

Депутат також оприлюднив звернення до Президента, під яким підписалися кілька десятків депутатів від "Слуги народу".

Як повідомляв Укрінформ, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі одного з телеканалів заявив, що "Слуга народу" до кінця травня проведе необхідні виміри і оголосить імена кандидатів у мери міст від партії.