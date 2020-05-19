У Києві планують поступово заміняти маршрутки комунальним транспортом

Столична влада планує поступово витісняти маршрутки сучасним і комфортним комунальним транспортом.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми робимо все, щоб поступово витісняти маршрутки сучасним та комфортним комунальним транспортом, і постійно оновлюємо парк громадського транспорту столиці", - сказав Кличко.

Так, за його словами, за кілька останніх років місто закупило понад 300 одиниць громадського транспорту. "Це сучасні автобуси, трамваї та тролейбуси. Цього року місто планує закупити велику партію нових сучасних автобусів", - зазначив він.