Кличко: Найстаршому з померлих від COVID-19 у Києві було 87 років, наймолодшій - 25

У Києві 58% людей, котрі померли від коронавірусу, було більше 65-70 років.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За віком серед тих, кого забрав вірус, 58% були людьми старшими за 65-70 років. 25% людей померли у 50-64 роки, 15% - тих, кому було до 49 років, 2% людей віком 18-29 років" - сказав Кличко.

Він зазначив, що більшість з них мали хронічні захворювання. Найчастіше це цукровий діабет, гіпертонія та ожиріння. "Тому лікарі й закликають бути обережними всіх. Але особливо берегтися рекомендують людям із хронічними захворюваннями", - сказав Кличко.

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Він зазначив, що у стаціонарах столичних лікарень від COVID-19 померли загалом 52 особи. Найстаршому з пацієнтів було 87 років. Наймолодшій - 25 років, жінка мала важкі супутні патології.

Станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків.

Фото: kiev.klichko.org