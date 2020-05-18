У Києві на вихідних опрацювали 900 ПЛР-тестів, загалом перевірили вже 22400 осіб

Минулими вихідними Державна установа"Київський міський лабораторний центр МОЗ України" дослідила 900 зразків матеріалу на наявність коронавірусу.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За вихідні мобільні бригади медиків відібрали 330 зразків біоматеріалу для проведення ПЛР-тестів. Усього в лабораторний центр цими вихідними надійшло 800 зразків. А опрацювали в центрі 900 тестів", - сказав Кличко.

Він нагадав, що матеріал на ПЛР-тести в Києві досліджують у чотирьох комунальних медзакладах міста. За його словами, усього за цей час у них та в лабораторному центрі протестували майже 22 400 людей.

Кличко додав, що дослідження зразків також проводять приватні лабораторії і клініки та державні медичні установи.

Станом на 18 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 616 випадків COVID-19. За добу - 325 нових випадків.

фото: Сергій Гудак, Укрінформ