У Києві на вихідних опрацювали 900 ПЛР-тестів, загалом перевірили вже 22400 осіб
Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За вихідні мобільні бригади медиків відібрали 330 зразків біоматеріалу для проведення ПЛР-тестів. Усього в лабораторний центр цими вихідними надійшло 800 зразків. А опрацювали в центрі 900 тестів", - сказав Кличко.
Він нагадав, що матеріал на ПЛР-тести в Києві досліджують у чотирьох комунальних медзакладах міста. За його словами, усього за цей час у них та в лабораторному центрі протестували майже 22 400 людей.
Кличко додав, що дослідження зразків також проводять приватні лабораторії і клініки та державні медичні установи.
Станом на 18 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 616 випадків COVID-19. За добу - 325 нових випадків.
фото: Сергій Гудак, Укрінформ