Коли можуть відкрити ТРЦ: брифінг Кличка
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Укрінформ
Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів
Так, Віталій Кличко поінформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих киян;
- скільки загалом киян протестовано на коронавірус;
- коли будуть протестовані на коронавірус столичні інтернати;
- кому дозволять працювати в наступний етап послаблень;
- коли можуть відкрити ТРЦ;
- про обмеження в' їзду вантажівок в місто.