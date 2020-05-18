Коли можуть відкрити ТРЦ: брифінг Кличка

Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів

Так, Віталій Кличко поінформує:

- на скільки збільшилася кількість інфікованих киян;

- скільки загалом киян протестовано на коронавірус;

- коли будуть протестовані на коронавірус столичні інтернати;

- кому дозволять працювати в наступний етап послаблень;

- коли можуть відкрити ТРЦ;

- про обмеження в' їзду вантажівок в місто.