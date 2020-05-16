У Києві кількість заражених COVID-19 збільшилась на 153

Кількість мешканців Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за добу зросла на 153 особи.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Тelegram-каналі.

« Після зафіксованого осередку захворювання в Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат, статистика за минулу добу в столиці - в поганому сенсі вражаюча... Кількість мешканців Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 153 людини. Серед них – 17 медиків», - написав Кличко.

За його словами, померли за минулу добу двоє людей. Загалом у столиці 45 летальних випадків.

За даними Кличка, нині в Києві вже 2 221 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Серед тих, що захворіли: 106 жінок віком від 21 до 77 років, 17 дівчат віком від 5 до 17 років, 30 чоловіків віком від 19 до 68 років.

«Більше половини людей, у яких підтвердили захворювання, - вихованки та працівники Дарницького будинку-інтернату для дівчат. У лікарні столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків», - зазначив мер.

Він також звернув увагу на те, що одужали за минулу добу 22 людини. Усього коронавірус у Києві подолали 222 мешканці міста.

Кличко також зазначив, що найбільше хворих, через осередок в інтернаті, зафіксували в Дарницькому районі - 87 людей. Але багато випадків і в Дніпровському - 16 та Деснянському - 15 випадків захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю в Києві підтвердили масовий спалах коронавірусної хвороби в Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат. 81 людина захворіла.

Станом на 16 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 858 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 528 нових випадків. Одужали 4906 пацієнтів, 497 летальних випадків.