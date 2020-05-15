Денісова: Симптоми COVID-19 у працівника столичного інтернату з'явились ще минулого тижня

Перші симптоми COVID-19 у працівника Дарницького будинку-інтернету для дівчат з'явились ще минулого тижня, однак цю інформацію не повідомили Міністерству соціальної політики.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Уповноваженого ВР з прав людини у Facebook.

"Як з’ясувалося, перші симптоми захворювання у працівника будинку-інтернату з’явилися ще минулого тижня. Проте, ця інформація не була доведена до Міністерства соціальної політики, яке за дорученням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснює щоденний моніторинг захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 у місцях несвободи. Прикро констатувати, що така ситуація може носити системний характер по всій території України", - зазначили у омбудсмена.

Так, наразі в Дарницькому будинку-інтернаті перебуває понад 160 вихованців до 18 років та підопічних до 35 років.

"Директор закладу Олена Грибовська повідомила, що після того, як у молодшої медичної сестри (санітарки) погіршився стан здоров’я, медичний персонал будинку-інтернату звернувся до сімейного лікаря з яким підопічні або їх законні представники підписали декларацію на надання медичної допомоги про проведення тестування на випадок COVID-19", - відмітили в омбудсмена.

За результатами цього тестування, лабораторно були підтверджені випадки COVID-19 серед підопічних - 53 особи, з числа працівників – 25 осіб, з яких 4 знаходяться у лікувальних закладах.

Зі слів директора інтернату, установа наразі забезпечена індивідуальними масками, рукавичками та засобами для дезінфекції на деякий час. Але захисних костюмів, окулярів або щитків у персоналу немає.

За розпорядженням Держпродспоживслужби в місті Києві, у будинку-інтернаті запроваджено карантин на 14 днів. Припинено відвідування вихованців та підопічних родичами. Спілкування дозволяється в телефонному режимі, а всі працівники інтернату залишаються працювати у період карантину без виїзду додому.

Як повідомлялося, у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат зафіксували 81 випадок захворювання на коронавірус. Зокрема, 53 вихованки будинку-інтернату від 7 до 35 років та з персоналу інтернату - 26 жінок і 2 чоловіків. Наразі Дарницький будинок-інтернат для дівчат повністю закритий на карантин.

15 травня поліція порушила справу через масовий спалах коронавірусу у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат.

У столиці вже 2068 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 56 людей, серед них - 9 медиків.