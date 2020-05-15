Голосіївську пустинь відкривають після карантину
Укрінформ
Свято-Покровський Голосіївський чоловічий монастир у Києві відкриється для відвідувань з 16 травня.
Про це повідомляє пресслужба монастиря.
"З благословення Єпископа Ісаакія, Свято-Покровську Голосіївську пустинь з 16 травня для молитви і відвідування відкрито. Просимо всіх дотримуватися рекомендацій лікарів, а також правила і норми монастиря. Дякуємо за молитви. Божої допомоги і здоров'я всім нам!" - сказано в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, з 22 квітня Покровський Голосіївський чоловічий монастир закрили на карантин.
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Фото: uk.wikipedia.org