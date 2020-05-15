Двом столичним ЖК можуть відключити електрику за борги

Житлові комплекси «Патріотика» та «Статус Град» мають забезпечити оплату 2,5 млн грн боргу за спожиту електроенергію та можуть бути відключені він послуги.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, інформує пресслужба міської влади.

«Житлові будівлі, що належать до житлових комплексів «Патріотика» (вулиця Софії Русової, 7, 7-Г, 5-Б, 3-В, 3, Бориса Гмирі, 14-А, 16-А) та «Статус Град» (вулиця Завальна, 10-Б, 10-В, 10-Г), мають значну заборгованість за спожиту електроенергію. Для стабільного подальшого енергопостачання зазначених будинків необхідно забезпечити оплату боргу та регулярність розрахунків», - сказав він

Міська влада закликає керівників компаній, що здійснюють обслуговування зазначених будинків, виконати усі організаційні питання для оплати заборгованості та донести до інвесторів вичерпну інформацію про стан розрахунків.

За інформацією компанії-електропостачальника Yasno, будівельна компанія ТОВ «Будеволюція» за два місяці накопичила борг за електроенергію майже 2,5 мільйона гривень.

«На жаль, така кризова ситуація не нова. Ми мали аналогічні випадки з будинками, що споруджувались будівельними компаніями, які належали або були пов’язані із забудовником Анатолієм Войцеховським. Через системну несплату, накопичення боргу, відсутність діалогу з інвесторами було неодноразово допущене повне відключення будинків від електроенергії», – пояснив Пантелеєв.

Він зазначив, що місто готове надати необхідну правову, технічну чи консультаційну допомогу для вирішення кризи.

«Розумію, що інвестори, які вклали свої кошти в житло, яке не добудував забудовник, стали, по суті, заручниками ситуації. Фактично, зазначені житлові комплекси вважаються об’єктами незавершеного будівництва, а не введеними в експлуатацію житловими будинками. Для повноцінного та безпечного функціонування житлових комплексів необхідно виконати технічні умови, щоб переключити будівлі на постійну схему електропостачання. Однак це має зробити забудовник, або, якщо останній відмовляється це зробити, інвестори. Робити це за рахунок коштів платників податків, тобто за рахунок міського чи державного бюджету, – незаконно», – повідомив заступник голови КМДА.

Пантелеєв також закликав представників компаній, що здійснюють обслуговування будинків та відповідальні за вчасні взаєморозрахунки, вести чесний діалог з інвесторами і доносити до них реальний стан справ. Зокрема, мова йде і про необхідність виконання технічних умов.