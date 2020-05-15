У супермаркеті Києва чоловік погрожував підірвати гранату

У Солом’янському районі столиці під час конфлікту з охороною магазину зловмисник дістав із кишені гранату та почав погрожувати підірвати приміщення.

За фактом хуліганських дій розпочато досудове розслідування, чоловіка затримали.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у магазині на вулиці Кудряшова між невідомим та співробітником закладу виник конфлікт, під час якого відвідувач дістав предмет, схожий на гранату, та почав ним погрожувати. За вказаною адресою негайно виїхали наряд поліції охорони, слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та вибухотехніки”, - йдеться у повідомленні.

Як з’ясували правоохоронці на місці, чоловік перебував у супермаркеті без засобів індивідуального захисту, на що отримав зауваження від охоронця. Проігнорувавши прохання вдягнути маску, відвідувач почав сперечатись та дістав із кишені гранату, погрожуючи її підірвати.

Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Як повідомляють у поліції, 38-річного уродженця Черкащини поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а у ході поверхневого огляду виявили у нього гранату «РГД-5» і дві сигнальні ракети.

Заборонені предмети вилучили та направили на проведення відповідної експертизи. Поліцейські встановлюють походження цих боєприпасів.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєне порушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Фото: Нацполіція.