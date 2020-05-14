Спортивні школи в Києві відкриватимуть поетапно

Департамент молоді та спорту планує поетапне відновлення роботи спортивних шкіл і громадських організацій після завершення карантинних обмежень.

Про це заявила в.о. директора Департаменту молоді та спорту Людмила Панченко, повідомляє пресслужба КМДА.

«У період карантину більшість спортсменів, учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл та небайдужих до спорту людей столиці були змушені обмежити себе у заняттях спортом. У цей час завданням Департаменту стало коригування бюджету на 2020 рік та максимальна підготовка до відновлення роботи спортивних закладів міста», – повідомила Панченко.

Також вона додала, що планується поступово впроваджувати нові проєкти та долучатися до проведення чемпіонатів.

«Ми вже запланували участь у 8-ми офіційних урочистостях з нагоди проведення міжнародних і світових змагань. До того ж, місто буде насичене молодіжними проєктами, серед яких заходи до Дня молоді, два київські марафони, «Кубок мера Києва» з масового футболу та вручення 50-ти лауреатам премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва у 2020 році», – сказала Панченко.

Усі заходи заплановано з відкритою датою та залежать від етапів зняття карантинних обмежень у столиці.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.

Як повідомлялося, КМУ у середу на засіданні вніс зміни до постанови № 211 від 11 березня 2020 року, якими дозволив пересування по вулицях в групі до 8 осіб та перебування в ресторанах за одним столом чотирьом особам.

Фото: glavcom.ua