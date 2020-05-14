У Києві за добу – 52 випадки коронавірусу, двоє померли

У столиці вже 2012 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість мешканців, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на COVID-19, збільшилась ще на 52 людини. Серед них - 6 медиків. За минулу добу від коронавірусу в Києві померли двоє людей. Усього за цей час 42 летальних випадки", - сказав Кличко.

За його словами, на сьогодні в столиці вже 2012 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

"Захворіли: 31 жінка віком від 18 до 81 року та 4 дiвчинки від двох до шістнадцяти років, а також 15 чоловікiв від 23 до 80 років і два хлопчики, яким 12 і 16 рокiв", - сказав Кличко.

Він зазначив, що найбільше випадків за минулу добу виявили в Дарницькому районі – 11, Дніпровському - 8 та по 7 випадків у Деснянському та Голосіївському районах столиці.

Як повідомлялось, в Україні підтверджено 16 847 випадків COVID-19, з них 422 протягом останньої доби.