У Києві на COVID-19 хворіють більше сотні дітей — Кличко

У Києві 126 дітей хворіє на коронавірусну хворобу, 17 із них перебувають в лікарнях.

Про це на брифінгу 13 травня розповів київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Києві хворіє багато дітей. Від немовлят до підлітків. Причиною є перш за все недбалість та нехтування правилами батьками. Нехтування елементарними рекомендаціями. Сьогодні в столиці 126 хворих дітей. У лікарнях перебувають 17 дітей та підлітків", - сказав Кличко.

Він зазначив, що вчора ввечері був у міській дитячій інфекційній лікарні. За його словами, всі бокси в ній заповнені хворими дітьми і пацієнтами з підозрою на коронавірус.

Як повідомлялось, станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19. За добу - 402 нових випадків.