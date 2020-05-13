Чому відключають гарячу воду в Києві: брифінг Кличка

Чому відключають гарячу воду в Києві: брифінг Кличка

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Укрінформ
Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів

Так, Віталій Кличко поінформує:

- на скільки збільшилася кількість інфікованих киян;

- скільки дітей хворіють в Києві;

- покаже, що відбувається в міській дитячій інфекційній лікарні;

- розповість, коли буде відновлено роботу громадського транспорту столиці;

- чому відключають гарячу воду в Києві.

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