Чому відключають гарячу воду в Києві: брифінг Кличка
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Укрінформ
Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів
Так, Віталій Кличко поінформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих киян;
- скільки дітей хворіють в Києві;
- покаже, що відбувається в міській дитячій інфекційній лікарні;
- розповість, коли буде відновлено роботу громадського транспорту столиці;
- чому відключають гарячу воду в Києві.