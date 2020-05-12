У столичних лікарнях з коронавірусом лежать 218 хворих

У Києві в стаціонарах лікарень перебувають 218 хворих з коронавірусом.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас збільшується кількість інфікованих, яким потрібна госпіталізація. В стаціонарах міських лікарень перебувають 218 хворих на коронавірус і 99 людей з підозрою на це захворювання, 56 пацієнтів - у важкому стані. Семеро з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень", - сказав мер.

Кличко зазначив, що у стаціонарах лікарень першої хвилі є близько 500 місць для хворих на коронавірус. За його словами, усього місто в медзакладах першої та другої хвиль передбачило майже 1 700 ліжко-місць.

"Але якщо у нас буде інфекційний вибух, цього може виявитися замало. Тому я щоразу звертаюся до всіх: припиніть жити в ілюзіях. Вірус не відступив, небезпека реальна. І саме від свідомості кожного із нас, від дотримання правил, залежить подальший розвиток ситуації", - додав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні в Києві вже 1930 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 38 людей померли.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадки COVID-19. За добу - 375 нових.