У Києві провели майже 16 тисяч ПЛР-тестів

Загалом у Києві було досліджено майже 16 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус.

Про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Незважаючи на вихідні, Державною установою "Київський міський лабораторний центр України" за три дні досліджено 2242 зразки біоматеріалів. За весь період центр дослідив майже 16 тисяч ПЛР-тестів. Загалом у Києві досліджено 35,5 тисяч тестів на коронавірус", - сказав Кличко.

Він зазначив, що за ці вихідні мобільні бригади відібрали 367 зразків на ПЛР-тести у людей з підозрою на коронавірус. За його словами, загалом у Києві протестовано тільки мобільними бригадами понад 9 тисяч мешканців столиці.

Як повідомлялося, станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадки COVID-19. За добу - 375 нових.