Гідрометцентр оголосив штормове попередження у Києві та області

У Києві та Київській області 12 травня значно погіршиться погода, синоптики оголосили штормове попередження.

Про це передає Український гідрометцентр.

Вночі місцями прогнозують невеликий, вдень помірний дощ, гроза, в окремих районах град. Температура вночі 12-15 градусів, вдень близько 20 градусів, у другій половині дня прогнозують різке зниження температури.

"Штормове попередження по Києву та області. 12 травня пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень грози, в окремих районах град (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляло агентство, у вівторок, 12 травня, в Україні очікуються помірні дощі, температура вдень становитиме від 2 до 26° тепла.