Через аварію на Деснянській станції пів Києва може залишитись без води
Укрінформ
У зв’язку з аварійною ситуацією на Деснянській водопровідній станції Київводоканал знизив тиск у водопровідній мережі Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом’янського районів столиці.
Про це повідомляють КМДА та Київводоканал.
"На Деснянській водопровідній станції в результаті збою на трансформаторній підстанції під час переключення насосних агрегатів виникла аварійна ситуація", — йдеться у повідомленні.
Крім зниження тиску холодної води у вказаних районах Київводоканал попередив, що можливе "тимчасове призупинення холодного водопостачання у цих районах".
"Наразі холодна вода подається в будинки киян інших районів Києва. Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень", — додали у підприємстві.
Там також запевнили, що робитимуть все можливе, аби відновити роботу Деснянської водопровідної станції якомога швидше.