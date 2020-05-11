Через аварію на Деснянській станції пів Києва може залишитись без води

У зв’язку з аварійною ситуацією на Деснянській водопровідній станції Київводоканал знизив тиск у водопровідній мережі Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом’янського районів столиці.

Про це повідомляють КМДА та Київводоканал.

"На Деснянській водопровідній станції в результаті збою на трансформаторній підстанції під час переключення насосних агрегатів виникла аварійна ситуація", — йдеться у повідомленні.

Крім зниження тиску холодної води у вказаних районах Київводоканал попередив, що можливе "тимчасове призупинення холодного водопостачання у цих районах".

"Наразі холодна вода подається в будинки киян інших районів Києва. Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень", — додали у підприємстві.

Там також запевнили, що робитимуть все можливе, аби відновити роботу Деснянської водопровідної станції якомога швидше.