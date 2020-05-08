У Києві 9 травня перекриють деякі вулиці

У Києві в центрі міста на окремих вулицях 8 та 9 травня обмежать рух транспортом та можливість паркування.

Про це інформує пресслужба МВС України у Telegram.

​​"Увага! 8 та 9 травня на деяких вулицях столиці рух транспорту буде перекритий та обмежена можливість паркування. Заборона щодо паркування почне діяти з 8 травня від 17:00. Обмеження руху розпочнеться 9 травня з 00:00 до закінчення заходів", - йдеться у повідомленні.

Обмеження стосуватимуться таких вулиць і площ: площа Арсенальна; вул. Івана Мазепи (від площі Арсенальної до площі Слави); вул. Лаврська (від площі Слави до вул. Цитадельної); алея Героїв Крут (від Дніпровського узвозу до площі Слави); вул. Омеляновича-Павленка (від вул. Левандовської до вул. Лаврської).

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Також 8 і 9 травня на вул. Тростянецькій частково обмежать рух із 8:00 до 17:00.

Як зазначили у комунальній корпорації "Київатодор", на вул. Тростянецькій триває середній ремонт. Оновлюють покриття на ділянці між вул. Славгородською і вул. Вербицького.

8 травня працюватимуть на ділянці між Харківським шосе і вул. Славгородською.

9 травня – між Харківським шосе і вул. Вербицького.

Під час робіт рух буде частково обмежено.

У Київавтодорі перепрошують за тимчасові незручності.