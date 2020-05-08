“Озброєний” газовим балончиком росіянин грабував аптеки Києва

У Києві під час спроби пограбувати ще одну аптеку викрито зловмисника, який розпилював в обличчя працівників сльозогінний газ, забирав виручку і тікав.

Слідчі готують повідомлення про підозри у вчиненні кількох злочинів, за які затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Наприкінці березня до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на аптеку, що на вулиці Бажова. Невідомий у масці зайшов до приміщення й розпилив в обличчя фармацевту сльозогінний газ, після чого заволодів виручкою з каси та втік. Через деякий час поліції стало відомо, що за аналогічною схемою незнайомець у масці та з газовим балончиком пограбував установи з видачі кредитних коштів на вулиці Андрія Малишка та у Дарницькому районі, заволодівши майже 40 тисячами гривень виручки», - йдеться у повідомленні.

Як розповів начальник ГУНП у м. Києві Андрій Крищенко, правоохоронці допитали потерпілих та свідків подій, провели огляд місць злочинів, а також вивчили записи з камер відеоспостереження, які зафіксували дії правопорушника у момент нападів. Завдяки отриманій інформації, оперативні працівники встановили особу зловмисника та за силової підтримки працівників поліції особливого призначення № 1 затримали його під час спроби пограбувати аптеку на вулиці Миропільській.

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«Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час поверхневого огляду ми виявили та вилучили у нього близько однієї тисячі гривень, яку він встиг забрати із каси аптеки. Затриманий – громадянин Російської Федерації, 1985 року народження. Перед кожним злочином він приїздив із міста Чернігів, де останнім часом мешкав із родиною, орендував помешкання у місті Бровари та виїжджав на «полювання» до столиці», - додав Крищенко.

Слідчі розпочали досудове розслідування кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 187 (Розбій), за ч. 3 ст. 15 та за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Перевіряється причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів на території столиці. За ці дії йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.