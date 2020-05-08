Київ "стоїть": місто скували затори

У п'ятницю 8 травня у Києві станом на 10:00 спостерігаються сильні затори.

Про це свідчать дані Google Maps.

У центрі Києва затори утворились біля метро "Університет", "Золоті ворота" та біля "Палацу Україна". Спостерігається ускладнений рух по вулицях Жилянській, Великій Васильківській (біля метро "Олімпійська"), Олеся Гончара та на Прорізній. Значні затори утворились на проспекті Перемоги (у бік центру), на вулиці Іллєнка (біля метро "Лук'янівська"), на вулиці Олени Теліги (біля метро "Дорогожичі"), на Набережному шосе та на вулиці Набережно-Хрещатицька.

Ускладнений рух спостерігається на вулицях Щусєва, Новокостянтинівській, Богатирській, на Великій Окружній, біля метро "Виставковий центр" та на проспекті Степана Бандери.

Значні затори біля станцій метро "Академмістечко", "Житомирська" та на виїзді із Софіївської Борщагівки (вулиця Соборна).

На лівому березі складно проїхати біля станцій метро "Гідропарк", "Дарниця", "Лівобережна" та біля "Славутича".

У напрямку правого берега Києва стоять у заторах Північний міст, міст Метро та частина Південного мосту.

Як повідомляв Укрінформ, з 25 березня по всій Україні діє режим надзвичайної ситуації.