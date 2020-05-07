Поліція провела "карантинний" рейд біля залізничного вокзалу Києва

Поліцейські Києва провели профілактичний рейд біля залізничного вокзалу.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

"Столичні поліцейські спільно з представником санітарно-епідеміологічної служби провели черговий профілактичний рейд та роз’яснили громадянам про необхідність дотримання карантинних обмежень. Під час заходу правоохоронці відпрацювали територію навколо Центрального залізничного вокзалу", - йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронці провели профілактичні бесіди із громадянами щодо карантинних заходів.

Під час бесіди поліцейські цікавились, чи не потребують вони медичної допомоги, та у разі необхідності пропонували викликати швидку, а співробітник санітарно-епідеміологічної служби проводив температурний скринінг.