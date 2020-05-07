Поліція провела "карантинний" рейд біля залізничного вокзалу Києва
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Укрінформ
Поліцейські Києва провели профілактичний рейд біля залізничного вокзалу.
Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.
"Столичні поліцейські спільно з представником санітарно-епідеміологічної служби провели черговий профілактичний рейд та роз’яснили громадянам про необхідність дотримання карантинних обмежень. Під час заходу правоохоронці відпрацювали територію навколо Центрального залізничного вокзалу", - йдеться у повідомленні.
Так, правоохоронці провели профілактичні бесіди із громадянами щодо карантинних заходів.
Під час бесіди поліцейські цікавились, чи не потребують вони медичної допомоги, та у разі необхідності пропонували викликати швидку, а співробітник санітарно-епідеміологічної служби проводив температурний скринінг.