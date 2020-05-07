Кличко заявляє, що Поворозника досі не викликали на допит

Київський міський голова Віталій Кличко, просить правоохоронців надати інформацію про розслідування щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, якого відсторонили з посади на час розслідування справи про хабарництво.

Про це Кличко зазначив на брифінгу 7 травня, передає кореспондент Укрінформу.

"Я хочу звернутися до правоохоронних органів надати інформацію, щодо розслідування, бо досі Поворозника не викликали на допит, ні в якості свідка, ні в якості звинувачуваного. Не надали поки і жодних підтверджень тієї інформації, що була оприлюднена в ЗМІ. Також офіційних повідомлень щодо справи правоохоронні органи досі не зробили", - зазначив Кличко.

Кличко наголосив, що вимагає офіційної інформації, яка б підтверджувала висунуті проти Поворозника звинувачення, або публічних вибачень перед ним. "Винен - повинен відповідати за законом. Якщо не винен, то питання для чого тоді хтось намагається дискредитувати міську владу", - підкреслив він.

Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що правоохоронці нібито задокументували 14 квітня, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник через посередника вимагав хабар у сумі 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника.

Сам Поворозник спростував ці дані.

Читайте також: Кличко відсторонив Поворозника від посади на час розслідування

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до НАБУ з проханням оперативно розслідувати справу щодо його першого заступника.

Поворозник попросив мера столиці Віталія Кличка відсторонити його від посади на час розслідування.

Поворозник був призначений заступником голови Київської міської державної адміністрації 28 січня 2016 року, а з 21 грудня 2017 року став першим заступником голови КМДА.