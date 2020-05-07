Комунальники всю ніч рятували Київ від підтоплення

Упродовж ночі гідрослужба комунальної корпорації "Київавтодор" ліквідувала усі локальні підтоплення у столиці.

Про це повідомили у комунальній корпорації, інформує пресслужба КМДА.

"Упродовж ночі гідрослужба КК "Київавтодор" продовжила роботу в активному режимі: усі локальні підтоплення ліквідовані", - йдеться у повідомленні.

Комунальники вночі ліквідували всі підтоплення у столиці / Фото: "Київавтодор"

Як зазначається, Гідрометцентр прогнозував до ранку 7 травня інтенсивні опади. "Менш ніж за 12 годин – опади від 15 до 49 мм, що майже дорівнює середній місячній нормі для травня", - наголошується у повідомленні.

Дощити у столиці почало близько 18:00. Ще до початку опадів гідрослужби КК "Київавтодор" виїхали на проблемні місця.

У підприємстві повідомили, що локальні підтоплення, які виникли, зокрема, на вулицях Табірній і Стеценка, оперативно ліквідовано.

Найпроблемніші місця (вулиці біля станції метро "Лівобережна", тунель на вул. О. Теліги біля станції метро "Дорогожичі", площа Перемоги, вулиця Вереснева) – без підтоплень.

"Упродовж ночі продовжили активну роботу з очищення решіток зливостоків. Адже дощем на них нанесло нове сміття", - повідомили в КМДА.

У разі виявлення місць підтоплень киян просять звертатися до цілодобової диспетчерської Київавтодору за тел.: 284-74-19.