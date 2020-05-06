Штормове попередження: у Києві очікують місячну норму опадів

Штормове попередження: у Києві очікують місячну норму опадів

Укрінформ
У Києві та області оголосили штормове попередження через сильні дощі 6 та 7 травня.

Про це йдеться на сайті ДСНС

"За даними УкрГідрометцентру, вночі та вранці 7 травня у Києві та Київській області значні дощі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у "Київавтодорі", після кількох посушливих місяців, травень прийшов зі зливами: "Менш ніж за 12 годин можливе випадання від 15 до 49 мм опадів, що майже дорівнює місячній нормі опадів".  

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"Щодня ми прочищаємо зливостоки від сміття. На місця, які можуть підтоплюватись, спецтехніка і бригади виїжджають заздалегідь до початку опадів. Уже зараз робота розпочалась біля станції метро "Лівобережна". Маємо 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. В тому числі, мулососи, мотопомпи, гідромонітри, насосні станції", - йдеться у повідомленні

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