Штормове попередження: у Києві очікують місячну норму опадів

У Києві та області оголосили штормове попередження через сильні дощі 6 та 7 травня.

Про це йдеться на сайті ДСНС.

"За даними УкрГідрометцентру, вночі та вранці 7 травня у Києві та Київській області значні дощі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у "Київавтодорі", після кількох посушливих місяців, травень прийшов зі зливами: "Менш ніж за 12 годин можливе випадання від 15 до 49 мм опадів, що майже дорівнює місячній нормі опадів".

"Щодня ми прочищаємо зливостоки від сміття. На місця, які можуть підтоплюватись, спецтехніка і бригади виїжджають заздалегідь до початку опадів. Уже зараз робота розпочалась біля станції метро "Лівобережна". Маємо 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. В тому числі, мулососи, мотопомпи, гідромонітри, насосні станції", - йдеться у повідомленні.