"Дитячий садок онлайн" за перші дні відвідало майже 100 тисяч користувачів - Кличко

За перші дні роботи "Дитячий садок онлайн" відвідали майже 100 тисяч користувачів.

Про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чимало іноземних ЗМІ написало про проєкт «Дитячий садок онлайн», що запустила столиця в рамках Віртуальної платформи емоційної підтримки. Загалом, тільки за перші дні "Дитячий садок онлайн" на сайті Освітнього хабу міста Києва, відвідали майже 100 тисяч користувачів. Із них трохи більш ніж половина - кияни. Інші користувачі – з усіх регіонів України і навіть із США, Німеччини, Італії, Польщі", - сказав Кличко.

Він зазначив, що кожен день, окрім вихідних та свят, діти можуть брати участь у цікавих заняттях. Це, зокрема: казка-йога, англійська мова, розвиваючі заняття - малювання, математика, ліпка та інші. "А в соціальних мережах Facebook та Instagram стартував челендж #вдячнібатьки. Де батьки викладають відео та фото, як їхні діти займаються в «Дитячому садку онлайн", - додав Кличко.

Він подякував усім небайдужим людям, фахівцям, які долучились до проєкту.

Як повідомляв Укрінформ, на платформі Освітнього Хабу міста Києва стартував соціальний проєкт "Дитячий садок онлайн".