"Дитячий садок онлайн" за перші дні відвідало майже 100 тисяч користувачів - Кличко
Про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Чимало іноземних ЗМІ написало про проєкт «Дитячий садок онлайн», що запустила столиця в рамках Віртуальної платформи емоційної підтримки. Загалом, тільки за перші дні "Дитячий садок онлайн" на сайті Освітнього хабу міста Києва, відвідали майже 100 тисяч користувачів. Із них трохи більш ніж половина - кияни. Інші користувачі – з усіх регіонів України і навіть із США, Німеччини, Італії, Польщі", - сказав Кличко.
Він зазначив, що кожен день, окрім вихідних та свят, діти можуть брати участь у цікавих заняттях. Це, зокрема: казка-йога, англійська мова, розвиваючі заняття - малювання, математика, ліпка та інші. "А в соціальних мережах Facebook та Instagram стартував челендж #вдячнібатьки. Де батьки викладають відео та фото, як їхні діти займаються в «Дитячому садку онлайн", - додав Кличко.
Він подякував усім небайдужим людям, фахівцям, які долучились до проєкту.
Як повідомляв Укрінформ, на платформі Освітнього Хабу міста Києва стартував соціальний проєкт "Дитячий садок онлайн".