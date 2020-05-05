Цьогоріч "Пробіг під каштанами" відбудеться онлайн

З міркувань безпеки 28-й «Пробіг під каштанами» перенесли на 30 травня 2021 року. Цього року пробіг відбудеться 31 травня онлайн.

Про це повідомила ініціаторка та організатор Пробігу, Президент однойменного благодійного фонду Ірина Кузнєцова на сайті Пробіг під каштанами.

"Епідемія COVID-19 не дозволяє нам провести такий масштабний захід у цьому році. Ми прийняли рішення провести 28-й «Пробіг під каштанами» 30 травня 2021 року", - заявляє Кузнєцова.

За її словами, всі внески, сплачені заявки від учасників, а також від корпоративних команд, будуть збережені та перенесені на 2021 рік.

Цьогоріч можна зареєструватися на #ПробігONлайн. Так, організатори пропонують 31 травня 2020 року о 09:00 увімкнути сторінку #ПробігONлайн на сайті probig.kiev.ua та об’єднати зусилля у боротьбі з COVID-19.

"Ми розуміємо, що у період епідемії проведення “Пробігу під каштанами” може бути небезпечним для десятків тисяч учасників різного віку. Ми налаштовані й далі допомагати українцям проявляти соціальну відповідальність, навіть при фізичному дистанціюванні. Саме тому пропонуємо кожному долучитись до альтернативного варіанту участі у проєкті – зареєструватись на #ПробігONлайн", - зазначила Кузнєцова.

Організатори зазначають, що традиційно, до Дня Києва в Україні проводять благодійний "Пробіг під каштанами". Починаючи з 1993 року, 28 років поспіль його мета – рятувати життя. Лише минулого року на старт вийшло понад двадцять тисяч учасників, таку ж кількість маленьких сердець вдалося врятувати за час підтримки Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Як повідомлялося, станом на ранок 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків COVID-19, з них 316 летальних, а 1875 осіб одужали. За добу зафіксовано 366 нових випадків.