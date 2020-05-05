Цьогоріч "Пробіг під каштанами" відбудеться онлайн
Про це повідомила ініціаторка та організатор Пробігу, Президент однойменного благодійного фонду Ірина Кузнєцова на сайті Пробіг під каштанами.
"Епідемія COVID-19 не дозволяє нам провести такий масштабний захід у цьому році. Ми прийняли рішення провести 28-й «Пробіг під каштанами» 30 травня 2021 року", - заявляє Кузнєцова.
За її словами, всі внески, сплачені заявки від учасників, а також від корпоративних команд, будуть збережені та перенесені на 2021 рік.
Цьогоріч можна зареєструватися на #ПробігONлайн. Так, організатори пропонують 31 травня 2020 року о 09:00 увімкнути сторінку #ПробігONлайн на сайті probig.kiev.ua та об’єднати зусилля у боротьбі з COVID-19.
"Ми розуміємо, що у період епідемії проведення “Пробігу під каштанами” може бути небезпечним для десятків тисяч учасників різного віку. Ми налаштовані й далі допомагати українцям проявляти соціальну відповідальність, навіть при фізичному дистанціюванні. Саме тому пропонуємо кожному долучитись до альтернативного варіанту участі у проєкті – зареєструватись на #ПробігONлайн", - зазначила Кузнєцова.
Організатори зазначають, що традиційно, до Дня Києва в Україні проводять благодійний "Пробіг під каштанами". Починаючи з 1993 року, 28 років поспіль його мета – рятувати життя. Лише минулого року на старт вийшло понад двадцять тисяч учасників, таку ж кількість маленьких сердець вдалося врятувати за час підтримки Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.
Як повідомлялося, станом на ранок 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків COVID-19, з них 316 летальних, а 1875 осіб одужали. За добу зафіксовано 366 нових випадків.