Начальник поліції Києва Крищенко одужав від COVID-19 і вже вийшов на роботу

Очільник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко одужав від COVID-19 і вже на роботі.

Про це повідомив у Facebook радник міністра МВС Зорян Шкіряк.

«Радий повідомити, що наш друг, соратник і бойовий побратим, генерал поліції ІІІ рангу, очільник ГУНП м.Києва Андрій Крищенко успішно подолав хворобу і повністю одужав після перенесеного Covid 19. Усі повторні тести негативні, всі медичні показники в нормі, стан здоров‘я відмінний», - написав Шкіряк.

За його словами, Крищенко вже на роботі і «приступив до виконання своїх обов‘язків після тривалої паузи».

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Як повідомлялось, про захворювання начальника поліції Києва на коронавірус стало відомо 27 березня.

Станом на ранок 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу - 366 нових випадків. Загалом з початку пандемії одужало 1875 осіб, 316 людей померли.