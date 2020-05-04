Зливи у Києві: до метро "Дорогожичі" та "Лівобережна" пригнали спецтехніку

Через сьогоднішні зливи у столиці, гідрослужба комунальної корпорації "Київавтодор" працює в посиленому режимі.

Про це повідомляє пресслужба корпорації у Facebook.

"Біля проблемних ділянок, де ймовірні підтоплення, заздалегідь, ще до початку зливи, почала чергувати спецтехніка. Зокрема, біля станції метро «Дорогожичі» та поблизу станції метро "Лівобережна", - йдеться у повідомленні.

Дощ та град у Києві / Фото: Юлія Овсяннікова, Олег Давиденко, Павло Багмут, Укрінформ

Також комунальники напередодні очищали зливостоки від бруду.

Київавтодор посилено чергує біля метро Фото: Комунальна корпорація "Київавтодор"

"Це проводимо й зараз. Адже шквальний вітер зриває листя, воно разом із сміттям закриває решітки зливостоків", - йдеться у повідомленні.

У разі виявлення місць підтоплень Київавтодор просить звертатись до цілодобової диспетчерської за тел.: 284-74-19