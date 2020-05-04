Кличко пояснив, чому медики лікарні №8 не отримали доплату

Медики лікарні №8 справді не отримували фінансової допомоги за березень аже керівник медзакладу не надав інформації про лікування хворих на коонавірус.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується фінансової допомоги за березень медпрацівникам, які лікують хворих на COVID-19, то медики лікарні №8 її справді не отримали. Це сталося тому, що керівник закладу не надав до Департаменту охорони здоров’я інформацію про лікування таких хворих у цій лікарні", - сказав Кличко.

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За його словами, всіх хворих на пневмонію, яких доправляють у лікарні міста, обов’язково тестують на коронавірус, у разі позитивного результату, одразу переводяться в опорні заклади.

"У Київській лікарні №8 у березні було 7 таких хворих. Лікарі, які з ними працювали, отримають доплату від міста, за документами, що подасть головний лікар", - додав мер.

За його словами, за березень сума, яку виділило місто на доплати та премії конкретно медикам 8-ої лікарні ,склала 10 мільйонів 432 тисячі гривень, а в квітні лікарня отримала значно меншу суму від Національної служби здоров’я.

За інформацією Департаменту охорони здоров’я КМДА, керівник лікарні №8 жодного разу не звертався з інформацією про брак засобів індивідуального захисту для лікарів. У своїх регулярних звітах він показує, що лікарня забезпечена всім необхідним.

«Питання, або керівник надає недостовірну інформацію, або необхідний захист не потрапляє до медичних працівників. Я доручив Держпродспоживслужбі ретельно перевірити факти, озвучені медиками. І про результати перевірки обов’язково повідомлю», - сказав він.

Кличко нагадав, що в Україні з 1 квітня розпочалася друга хвиля медичної реформи і тепер медзаклади усіх рівнів, згідно із законом, фінансуються Національною службою здоров’я. Зарплату їм виплачує держава, а не місцева влада.

"Разом з тим, Київ віднайшов кошти в бюджеті міста на доплати усім медикам столиці", - додав він.

Мер наголосив, що за квітень столичні медики отримають додаткові виплати з міського бюджету, відповідно відпрацьованого часу.

"Останніми роками щомісяця столичні медпрацівники отримували так звану муніципальну надбавку до 50% від окладу. В такому вигляді, відповідно до реформи, вона більше виплачуватися не може, тому тепер в рамках програми «Здоров’я киян», де ми передбачили кошти для медиків, місто надаватиме безповоротну фінансову допомогу. Наприкінці минулого тижня я підписав відповідне розпорядження і за квітень усім медикам лікарень будуть нараховані з міського бюджету додаткові виплати, відповідно відпрацьованого часу", - зазначив він.

Як повідомляла низка ЗМІ, в Київській міській клінічній лікарні №8 медичні працівники влаштували бойкот через низьку заробітну плану за квітень.