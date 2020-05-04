Кличко пояснив, чому медики лікарні №8 не отримали доплату
Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Що стосується фінансової допомоги за березень медпрацівникам, які лікують хворих на COVID-19, то медики лікарні №8 її справді не отримали. Це сталося тому, що керівник закладу не надав до Департаменту охорони здоров’я інформацію про лікування таких хворих у цій лікарні", - сказав Кличко.
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За його словами, всіх хворих на пневмонію, яких доправляють у лікарні міста, обов’язково тестують на коронавірус, у разі позитивного результату, одразу переводяться в опорні заклади.
"У Київській лікарні №8 у березні було 7 таких хворих. Лікарі, які з ними працювали, отримають доплату від міста, за документами, що подасть головний лікар", - додав мер.
За його словами, за березень сума, яку виділило місто на доплати та премії конкретно медикам 8-ої лікарні ,склала 10 мільйонів 432 тисячі гривень, а в квітні лікарня отримала значно меншу суму від Національної служби здоров’я.
За інформацією Департаменту охорони здоров’я КМДА, керівник лікарні №8 жодного разу не звертався з інформацією про брак засобів індивідуального захисту для лікарів. У своїх регулярних звітах він показує, що лікарня забезпечена всім необхідним.
«Питання, або керівник надає недостовірну інформацію, або необхідний захист не потрапляє до медичних працівників. Я доручив Держпродспоживслужбі ретельно перевірити факти, озвучені медиками. І про результати перевірки обов’язково повідомлю», - сказав він.
Кличко нагадав, що в Україні з 1 квітня розпочалася друга хвиля медичної реформи і тепер медзаклади усіх рівнів, згідно із законом, фінансуються Національною службою здоров’я. Зарплату їм виплачує держава, а не місцева влада.
"Разом з тим, Київ віднайшов кошти в бюджеті міста на доплати усім медикам столиці", - додав він.
Мер наголосив, що за квітень столичні медики отримають додаткові виплати з міського бюджету, відповідно відпрацьованого часу.
"Останніми роками щомісяця столичні медпрацівники отримували так звану муніципальну надбавку до 50% від окладу. В такому вигляді, відповідно до реформи, вона більше виплачуватися не може, тому тепер в рамках програми «Здоров’я киян», де ми передбачили кошти для медиків, місто надаватиме безповоротну фінансову допомогу. Наприкінці минулого тижня я підписав відповідне розпорядження і за квітень усім медикам лікарень будуть нараховані з міського бюджету додаткові виплати, відповідно відпрацьованого часу", - зазначив він.
Як повідомляла низка ЗМІ, в Київській міській клінічній лікарні №8 медичні працівники влаштували бойкот через низьку заробітну плану за квітень.