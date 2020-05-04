Київ візьме на себе поховання померлих від COVID-19 – за зверненням родичів

Місто візьме на себе відшкодування затрат на транспортування та кремацію померлих від COVID-19 за відповідним зверненням родичів чи інших осіб.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає пресслужба міської влади.

Відповідні послуги забезпечуватиме комунальне підприємство «Спецкомбінат – ритуальна служба».

«Ми розуміємо, що у багатьох родин, яких спіткало горе і їхні близькі люди померли від інфекції, може бути скрутне фінансове становище. Таким родинам ми готові піти назустріч та допомогти. Нагадаю, кремація в умовах поширення інфекції є рекомендованим способом поховання осіб, які померли від COVID-19», – сказав Пантелеєв.

Він також прояснив ситуацію щодо приватних підприємств, що надають ритуальні послуги і транспортують до міського крематорію.

«Жодних преференцій для жодного підприємства немає. Є єдині для всіх методичні рекомендації щодо поховання померлих осіб із підозрою або підтвердженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Вони затверджені розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. І це рекомендації, що, передусім, повинні убезпечити від нових випадків інфікування. Адже на сьогодні в столиці понад півтори тисячі підтверджених випадків хвороби», – додав заступник голови КМДА.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.