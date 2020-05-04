У столиці зробили вже понад 13 600 ПЛР-тестів

У столиці вже дослідили загалом понад 13 600 ПЛР-тестів.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У лабораторіях, яких у столиці чотири, за минулу добу досліджено 390 зразків матеріалу. Всього в Києві дослідили вже понад 13600 ПЛР-тестів", - сказав Кличко.

Кличко наголосив, що такі тести роблять виключно людям із підозрою на коронавірус і за рекомендаціями лікарів, а також хворим на пневмонію.

За його словами, нині в столиці є 14 тисяч тестів.

"Ми очікуємо на ПЛР-тести українського виробництва та ведемо переговори про закупівлю тестів за кордоном", - додав він.

Як повідомлялось, у Києві вже 1535 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

В Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу - 418 нових випадків.