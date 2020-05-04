У Києві - сильні затори, “стоять” мости і центр міста

У понеділок, 4 травня, у Києві станом на 10:00 спостерігаються сильні затори.

Про це свідчать дані Google Maps.

У центрі столиці затори утворились біля метро "Театральна", "Університет" та "Поштова площа". Спостерігається ускладнений рух біля метро "Палац спорту", "Льва Толстого" та "Олімпійська". Значні затори утворились на бульварах Тараса Шевченка, Лесі Українки та Вацлава Гавела, а також на проспектах Перемоги, Валерія Лобановського і Степана Бандери. Також складно проїхати по Набережно-Хрещатицькій вулиці, по вулиці Січових стрільців, по вулиці Хрещатик та по вулиці Вадима Гетьмана.

Значні затори також спостерігаються біля станцій метро "Берестейська", "Нивки", "Святошин" та Житомирська". На лівому березі складно проїхати біля станцій метро "Дарниця", "Лівобережна" та "Чернігівська".

У напрямку правого берега Києва стоять у заторах Північний міст, міст Патона та Південний міст, в тому ж напрямку рух ускладенений на Дарницькому мосту та мосту Метро.

Як повідомляв Укрінформ, з 25 березня по всій Україні діє режим надзвичайної ситуації запровадили по всій Україні.

Наразі закриті заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинена робота метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

2 квітня уряд ухвалив постанову про посилення "карантинних" обмежень. Таким чином, із 6 квітня в Україні карантин став жорсткішим, зокрема заборонили перебувати в громадських місцях без масок чи респіраторів.

22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію карантину до 11 травня 2020 року.