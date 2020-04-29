Київські фонтани запустять після карантину

Термін початку сезону роботи фонтанів 2020 року перенесено.

Про це повідомляє підприємство «Київводфонд».

"До уваги киян та гостей міста! У зв’язку із карантином у столиці, термін початку cезону роботи фонтанів 2020 року перенесено. Величні водограї розпочнуть свою роботу після завершення карантинних обмежень у місті Києві", - йдеться у повідомленні.

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СВКП “Київводфонд” опікується фонтанами у центрі столиці та в акваторії Русанівського каналу.

Минулого року сезон столичних водограїв на Майдані Незалежності розпочався 27 квітня, в акваторії Русанівського каналу - 1 травня.