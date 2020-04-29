У столиці судитимуть чоловіка, який напав на журналістів у Гідропарку

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який напав на журналістів у столичному Гідропарку.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

"Київською місцевою прокуратурою № 4 затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 54-річного чоловіка, який підозрюється у вчиненні нападу на знімальну групу телеканалу ZIK на території столичного Гідропарку", - йдеться у повідомленні.

Так, 2 квітня цього року, підозрюваний, перебуваючи на спортивному майданчику на території Гідропарку, обурився на зауваження журналістів про те, що він порушує карантин, та здійснив напад на знімальну групу. Під час сутички зловмисник завдав журналістці та оператору численні удари по різних частинах тіла та намагався пошкодити техніку.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті. За вчинене чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.