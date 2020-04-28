У Києві на чотири місяці закриють частину Борщагівського шляхопроводу

Із 2 травня до 1 вересня на частині Борщагівського шляхопроводу перекриють рух транспорту.

Про це повідомили у КК «Київавтодор».

"На Борщагівському шляхопроводі завершується ремонт частини в напрямку центру. 1 травня відкриють рух усіма смугами на шляхопроводі з просп. Курбаса на просп. Гузара", - йдеться у повідомленні.

Так, 2 травня ремонт розпочнуть на частині споруди у напрямку Кільцевої дороги. Проїзд на цій частині шляхопроводу буде перекрито.

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Об’їхати ремонтну ділянку можна за маршрутами:

- вул. В. Гетьмана – вул. М. Голего – вул. Ніжинська – просп. Відрадний – вул. 9 Травня – просп. Корольова;

- просп. Перемоги – вул. Святошинська – вул. Жмеринська – вул. Героїв Космосу.

Зазначається, що трамвайна частина шляхопроводу вже відремонтована, тому обмеження руху трамваїв не заплановано.