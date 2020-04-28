Прокуратура проситиме для Слончака цілодобового домашнього арешту

Прокуратура Києва направила до суду клопотання про обрання ексзаступнику голови Київської міської держадміністрації Володимиру Слончаку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар прокуратури міста Києва Надія Максимець.

"Прокуратура направила до Солом'янського райсуду клопотання про обрання запобіжного заходу Володимиру Слончаку. Проситимемо про цілодобовий домашній арешт", - сказала вона.

За словами Максимець, коли правоохоронці затримували Слончака, він поскаржився, що йому різко стало зле. Наразі він перебуває у лікарні швидкої допомоги. Тому питання проведення судового засідання і його формату буде вирішено за згодою лікарів. Слончак може особисто бути присутнім на судовому засіданні або взяти в ньому участь у режимі відеоконференції.

Як повідомлялося, поліцейські повідомили про підозру тепер вже колишньому заступнику голови КМДА за фактом нападу на патрульного.

Увечері 26 квітня до столичної поліції надійшла інформація від патрульного поліцейського щодо протиправних дій щодо нього під час виконання службових обов’язків.

Поліцейські затримали нападника. Ним виявився заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак.

Слідчі розпочали досудове розслідування щодо Слончака, а Київський міський голова Віталій Кличко звільнив його з посади заступника голови КМДА.

Фото: kyivcity.gov.ua