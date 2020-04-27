Захворюваність на грип у столиці й далі знижується

У столиці за 17-й тиждень 2020 року зареєстрували 3 525 хворих на грип та ГРВІ.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 84,4%. Наразі показник захворюваності становить 119,5", - йдеться у повідомленні.

Загалом у Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 28,8% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 1 434 (зниження на 26,9%), дорослих – 2 091 (зниження на 30%).

У структурі захворюваності діти становлять 40,7%, а попереднього тижня – 39,6%. Серед школярів захворюваність знизилась на 23,1% – зареєстровано 614 випадків.

До медичних закладів за 17-й тиждень госпіталізовано 16 осіб, із них 9 – діти