Зеленський: Радіаційний фон у Києві та області - у межах норми

У Зоні відчуження загрози розповсюдження вогню на інших осередках наразі немає.

Про це він заявив у відеозверненні в понеділок.

"Радіаційний фон у столиці, Київській області та у Зоні відчуження в межах норми", - сказав Зеленський.

Він розповів, що у Зоні відчуження ліквідовано два осередки, загрози розповсюдження вогню на інших осередках наразі немає. За словами глави держави, там із вогнем ведуть боротьбу більш як тисяча рятувальників і пожежників, а також 235 одиниць техніки.

Також Зеленський підкреслив, що ситуація з пожежами в Житомирській області є "контрольованою".

"Минулої доби було ліквідовано два осередки пожежі. Зараз ідуть активні роботи на інших осередках. До цих робіт залучено понад 500 осіб та 95 одиниць техніки", - проінформував Президент.

Зеленський подякував усім пожежникам і рятувальникам за роботу.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у Зоні відчуження спалахнула 4 квітня. За даними Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ), в Чорнобильській зоні відчуження від пожеж постраждали 20 тисяч гектарів територій, з яких 30% становлять ліси.

Пожежі в Житомирській області виникли 16 квітня, вогонь пройшов 4300 га території та знищив 39 будинків, у яких проживали люди. Кабінет міністрів виділив 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.