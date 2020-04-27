Столичний транспорт перевозить 40 тисяч пасажирів щодня

Громадський транспорт столиці щодня перевозить за спецквитками понад 40 тисяч пасажирів.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Після тимчасового припинення роботи метрополітену все навантаження взяв на себе наземний громадський транспорт. Він сьогодні працює в обмеженому режимі - тільки за спецквитками. І перевозить щодня понад 40 тисяч пасажирів. Це - медики, співробітники поліції та рятувальники, працівники стратегічних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста", - сказав Кличко.

Він зазначив, що щодня на маршрути в столиці виходить 300 одиниць транспорту. Автобуси, тролейбуси i трамваї комунального підприємства «Київпастранс». За його словами, графік маршрутів складають з урахуванням пасажиропотоку, і постійно коригується. В години пік на лініях працює максимальна кількість транспорту.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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Наразі карантин в Україні продовжено до 11 травня 2020 року.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. За його словами, реалізація цього плану може розпочатися з 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.