У Києві за добу підтвердили 29 випадків коронавірусу – Кличко

У Києві за минулу добу лабораторно пiдтвердили захворювання на COVID-19 у 29 людей, загальна кількість заражених коронавірусом у столиці - 1188.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно пiдтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 29 людей. 10 з них - медики. Один випадок за минулу добу - на жаль, летальний. Загалом у в столиці вже 1188 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Кличко зазначив, що на COVID-19 захворіли 15 жінок віком від 27 до 70 років, 9 чоловіків віком від 25 до 70 років, дві дівчинки - 4 та 12 років та три хлопчики віком 4, 10 та 17 років.

Мер Києва повідомив, що семеро пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

"Я дуже хочу сподіватися, що динаміка захворювання не зростатиме. Що ми зможемо, нарешті, почати запроваджувати послаблення. І місто поступово повертатиметься до звичного життя. Але дуже важливими будуть наступних два тижні. Щоб у нас різко не збільшилася кількість хворих, я закликаю всіх дотримуватися правил!" - написав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали.