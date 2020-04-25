В Оболонському районі стріляли у поліцейського, зловмисника затримали

В Оболонському районі Києва зловмисник поранив поліцейського - правоохоронця госпіталізували з вогнепальними пораненнями ніг.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Правоохоронця з вогнепальними пораненнями ніг відправили до лікарні, де йому надано допомогу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, співробітник карного розшуку Оболонського управління поліції, повертаючись ввечері зі служби додому, помітив підозрілого чоловіка, який вештався поміж машин на паркувальному майданчику. Правоохоронець задля попередження злочину вирішив прослідкувати за невідомим та став на узбіччі дороги. Зловмисник помітив, що за ним спостерігають, і почав погрожувати. Після того, як оперативник пред’явив посвідчення працівника поліції, зловмисник вдарив його в обличчя та почав тікати.

Поліцейський наздогнав зловмисника на вулиці Вишгородській, між ними почалась бійка. У ході штовханини правопорушник дістав зброю та зробив чотири постріли у бік співробітника поліції.

У цей момент на місце події під’їхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, які затримали правопорушника на місці.

Потерпілого оглянули медики та терміново доставили до лікарняного закладу з вогнепальними пораненнями ніг.

У 28-річного правопорушника, якого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі вилучили пристрій для відстрілу гумових куль.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За скоєне нападнику загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.